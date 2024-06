Vulcão de Fogo expele gás e cinzas na Guatemala

O ativo Vulcão de Fogo, próximo à capital da Guatemala, apresentou neste domingo (9) atividade explosiva com a expulsão de gás e cinzas, informaram as autoridades, que alertaram o tráfego aéreo e os guias turísticos sobre o "perigo" na região.

"O observatório do Vulcão de Fogo relata explosões fracas e moderadas que ocorrem a uma taxa de 4 a 7 por hora; essas explosões geram colunas de gás e cinzas com alturas entre 4.300 e 4.800 metros acima do nível do mar", afirmou o Instituto de Vulcanologia (Insivumeh) em comunicado.

Ao lado do Vulcão de Fogo, com 3.763 metros de altura e localizado a 35 km a sudoeste da Cidade da Guatemala, estão também os próximos Santiaguito (oeste) e Pacaya (sul).