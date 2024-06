Sinal de rádio vindo do espaço gera curiosidade entre astrônomos

Na época de sua descoberta, em março de 2022, a Nasa afirmou que a Estrela Earendel, do inglês "estrela da manhã", seria melhor analisada após o JW trabalhar corretamente. Logo, no sábado, 30 de julho, a estrela mais distante do universo primitivo foi captada pelo telescópio. Na imagem, havia mais luz, e maior distinção dos objetos estelares. Crédito: NASA / ESA / CSA / STScI

“A maioria dos sinais transientes de rádio vem de estrelas de nêutrons em rotação conhecidas como pulsares, que emitem flashes regulares de ondas de rádio, como farois cósmicos”, escreve o astrônomo Emil Lenc. Ele foi co-autor de uma pesquisa sobre o tema publicada na Nature Astronomy. “Normalmente, essas estrelas de nêutrons giram em velocidades incríveis, levando apenas alguns segundos ou até mesmo uma fração de segundo para completar cada rotação”, continua. O novo sinal, no entanto, é um mistério. Os pesquisadores envolvidos no estudo não conseguem afirmar do que se trata. “O mais provável é que seja uma estrela de nêutrons muito incomum, mas não podemos descartar outras possibilidades”.