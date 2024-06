Ucrânia anuncia ter atingido pela primeira vez um caça Su-57 na Rússia

A Ucrânia anunciou neste domingo (9) que atingiu um caça Su-57 estacionado em uma base aérea no sul da Rússia, no seu primeiro ataque contra este tipo de aeronave de última geração.

No sábado, "um caça multifuncional Su-57 do Estado agressor foi atingido na base aérea de Akhtubinsk, na região russa de Astrakhan", localizada a 600 quilômetros da fronteira russa com a Ucrânia, declarou o serviço de inteligência militar ucraniano GUR.

A neutralização de um Su-57 "é um marco histórico", acrescentou.