Michael Mosley: corpo de apresentador de TV britânica é encontrado em ilha grega

O corpo do apresentador de tv britânico Michael Mosley, de 67 anos, foi encontrado por autoridades gregas em uma área luxuosa na ilha de Symi, a poucos metros de seu destino. O homem estava desaparecido desde a última quarta-feira, 5.

O apresentador decidiu caminhar em uma trilha na região, em um calor escaldante.



O prefeito de Symi, Lefteris Papakalodoukas, acompanhado por outras pessoas, inclusive jornalistas da tv estatal da Grécia ERT, filmaram a área através de um navio, o que acabou fazendo com que o corpo do britânico fosse descoberto. “Analisamos as evidências registradas e era óbvio que era, infelizmente, Mosley”, disse Papakalodoukas.