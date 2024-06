Comunidade do Panamá é 'forçada' a se mudar por conta da elevação do nível do mar

Mais de 1 mil pessoas de uma comunidade indígena, da etnia Guna, que vivia no arquipélago de San Blas, no Panamá, foram ‘forçadas’ a se mudar para uma outra região por conta da elevação do nível do mar. Nesta semana, mais de 300 casas foram construídas em cima de um campo de mandioca, para abrigar os refugiados. As informações são da Associated Press e da CNN.

A comunidade, chamada de Gardi Sugdub, costuma ter as ruas e casas alagadas entre os meses de novembro e dezembro. A situação é resultado das mudanças climáticas, que estão causando o aquecimento dos oceanos e, como consequência, aumentando a frequência e força das tempestades.