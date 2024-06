Aviões começam a ser retirados do Aeroporto de Porto Alegre neste sábado, 8

As aeronaves que estavam presas em Porto Alegre (RS) devido às enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul começaram a ser retiradas do Aeroporto Internacional Salgado Filho, neste sábado, 8.

Dos 47 aviões que estavam retidos no local, a projeção é que nove tenham sido removidos.

A “operação excepcional” autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) precisou ser realizada mediante permissão prévia da agência, pois o aeroporto está com as operações suspensas desde 3 de maio.