M de México, M de mulher: o que muda com Claudia Sheinbaum como presidente?

A primeira presidente na história do México promete combater os elevados números da violência de gênero e ajudar as mulheres a "viver sem medo"

"O México já não se escreve mais com M de machismo (...) se escreve com M de mãe e M de mulher", afirmou há um ano Claudia Sheinbaum. Eleita por ampla maioria no domingo, 2, a primeira presidente na história do México promete combater os elevados números da violência de gênero e ajudar as mulheres a "viver sem medo".

Quase duas décadas após o ex-presidente Vicente Fox ter descrito as mulheres como máquinas de lavar "com dois pés", o México elegeu esta proeminente cientista de esquerda de 61 anos para o mais alto cargo do poder político.

