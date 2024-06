Três chaves para entender a vitória de Claudia Sheinbaum no México

Claudia Sheinbaum ganhou as eleições no México. Ex-prefeita da capial mexicana se torna a primeira mulher na presidência do país Crédito: GERARDO LUNA / AFP

Claudia Sheinbaum, uma cientista dedicada à política, tornou-se no domingo a primeira presidente da história do México com uma avassaladora votação que garantiu a continuidade da esquerda à frente da segunda economia da América Latina. Sheinbaum, de 61 anos, sucederá a partir de outubro o presidente Andrés Manuel López Obrador, cuja aprovação ronda 66%, principalmente devido ao seu carisma e os auxílios milionários para jovens, idosos e pessoas com deficiência. Três chaves da vitória da ex-prefeita da Cidade da México, que alcançou uma vantagem de cerca de 32 pontos sobre Xóchitl Gálvez, de centro-direita, segundo uma apuração preliminar oficial.

Claudia Sheinbaum no México: candidata sólida Ativista estudantil combativa, acadêmica premiada e com experiência em grandes crises como autoridade público- do colapso de uma linha de metrô à pandemia - Sheinbaum demonstrou solidez. Apoiadores e críticos reconhecem sua inteligência e destacam uma trajetória consistente na defesa dos ideais de esquerda que hoje compõem o projeto político de López Obrador. A vitória de Sheinbaum pode ser atribuída "a seu compromisso com questões populares como energia renovável e educação, e à sua experiência à frente da Cidade do México", diz Michael Shifter, pesquisador do instituto de pesquisa Diálogo Interamericano.

Claudia Sheinbaum no México: o peso de López Obrador Sheinbaum não se cansou de repetir que manteria o caminho traçado pelo presidente em final de mandato. "Foi uma mensagem fácil de entender, contundente, que através da repetição e da disciplina conseguiu transmitir realmente", afirma o acadêmico Carlos Bravo Regidor. Também se beneficiou da extensa rede nacional de seu partido Morena e contou com o apoio da máquina do Estado. "Desde a hegemonia do Partido Revolucionário Institucional (PRI), o Morena provavelmente se tornou o modelo de partido de maior sucesso a nível nacional", diz Gustavo Urbina, acadêmico do Colégio do México. O PRI governou o México ininterruptamente durante sete décadas, até 2000. Mas é prematuro falar de uma nova hegemonia partidária. Fundado em 2014, o Morena é um partido jovem e com poucas eleições em sua história, onde a disciplina militante se baseia na lealdade a AMLO, como é conhecido por suas iniciais.

"O presidente continua cumprindo uma função simbólica, moral e decisória que é fundamental. Teremos que ver como esse esquema muda agora que passamos para a figura de Claudia", afirma Urbina. Shifter destaca ainda o peso de AMLO na indicação de Sheinbaum como candidata, que, embora tenha vencido uma consulta interna do partido, sempre foi vista como a favorita do presidente. "Os apoiadores de AMLO confiam no seu julgamento e uniram-se para apoiar sua sucessora", enfatiza.