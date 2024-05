Imagens mostram presidente do Irã momentos antes da queda de helicóptero

As buscas pela aeronave com o presidente do Irã passam de 12 horas. Aproximadamente 40 equipes de resgate fazem buscas na região, lutando contra o tempo para chegar ao local de difícil acesso

A TV estatal do Irã divulgou, neste domingo, 19, imagens que mostram o presidente iraniano Ebrahim Raisi, e sua equipe, no total de nove pessoas, dentro de um helicóptero, sobrevoando uma represa durante uma visita ao noroeste do país, antes de incidente.

As buscas pela aeronave com o presidente do Irã passam de 12 horas. O acidente aconteceu por volta de 13h no horário local (06h30 no horário de Brasília) e, segundo a TV estatal, a causa foi o mau tempo. Três helicópteros transportavam a comitiva presidencial. Dois deles aterrissaram sem problemas em Tabriz, noroeste do Irã, menos o que transportava Raisi, um aiatolá de 63 anos.

Estavam no helicóptero o presidente iraniano, Ebrahim Raisi; o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian; o governador da província oriental do Azerbaijão, Malek Rahmati; o condutor da oração de sexta-feira de Tabriz, Imam Mohammad Ali Alehashem; piloto, copiloto, chefe de tripulação, chefe de segurança e outro guarda-costas.