Recorde diário de 700 migrantes cruzaram Canal da Mancha até Reino Unido

Mais de 700 migrantes chegaram ao Reino Unido na quarta-feira (1º) em pequenas embarcações que atravessaram o Canal da Mancha, um recorde para 2024, durante um momento em que o governo britânico afirma dar prioridade para encerrar esse fluxo.

De acordo com os números do Ministério do Interior divulgados nesta quinta-feira (2), 711 migrantes em 14 embarcações chegaram até o Reino Unido vindos do continente europeu na quarta-feira.

A quantidade de migrantes quebrou o recorde anterior em 2024, estabelecido em 14 de abril, quando 534 pessoas conseguiram fazer essa travessia perigosa.