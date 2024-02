Havaí registra forte terremoto

O epicentro do tremor foi identificado 4 km a noroeste de Pahala, localidade situada na principal ilha deste arquipélago americano no Oceano Pacífico.

Por ora, não há informação sobre danos materiais nem feridos.

Pahala, com população estimada em cerca de 1.600 pessoas, está a 274 metros sobre o nível do mar, no sul da Ilha Grande. Antigo engenho de açúcar, a localidade é agora um destino turístico com lojas, restaurantes e vistas paradisíacas para o mar e as montanhas.

O arquipélago havaiano é conhecido por ser epicentro de intensa atividade sísmica. Além dos terremotos frequentes, as ilhas abrigam seis vulcões ativos, entre eles o Mauna Loa, o maior do mundo, que entrou em erupção recentemente, produzindo fontes de lava de até 60 metros de altura.

pr/mar/nn/mvv/rpr/am