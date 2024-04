Rei Charles III comparece à igreja para cerimônia da Páscoa

O monarca, 75 anos, estava sorridente e acenou para diversas pessoas ao descer do carro com sua esposa, a rainha Camilla

O rei Charles III compareceu na manhã de domingo, 31, à capela de São Jorge para acompanhar a tradicional cerimônia religiosa da Páscoa, em sua aparição pública mais importante desde que anunciou que foi diagnosticado com câncer, há dois meses.

O monarca, 75 anos, estava sorridente e acenou para diversas pessoas ao descer do carro com sua esposa, a rainha Camilla, diante do templo religioso, que fica quase 40 quilômetros ao oeste de Londres.

A cerimônia acontece mais de uma semana depois de a princesa Kate, esposa do príncipe William, herdeiro do trono, anunciar que também foi diagnosticada com câncer.