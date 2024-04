Designer carioca atacada em metrô de Berlim diz que sofreu crime de ódio

Em março do ano passado, a designer Gabi Monteiro e o namorado foram alvos de ataques racistas em metrô de Berlim. O namorado chegou a ser agredido

No último sábado, 30, Gabi comentou nas redes sociais sobre o ataque sofrido em março de 2023. Na ocasião, ela e o namorado Dominik Haushahn, observaram um grupo de oito pessoas fazendo piadas sobre seu cabelo, provocando e humilhando a brasileira por conta da cor de sua pele .

Após tentar parar as humilhações, o namorado de Gabi foi agredido fisicamente. Ela diz ainda que cicatrizes psicológicas foram provocadas pelos ataques que ainda lhe causam dor.

Por volta das 18 horas do dia 26 de março do ano passado, o casal ia em direção a Hermannstrasse, quando viram os oito jovens. Em certo momento, um dos integrantes do grupo começou a fazer ofensas sobre ela em voz alta. Eles começaram a rir.

Gabi escreveu: “Essa covardia que nos aconteceu foi um crime de ódio, com temática racista e sexista e precisa ser nomeada como tal. Foi o pior momento da minha vida”.