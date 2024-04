'Cada vez tenho menos vontade de jogar', desabafa Vini Jr. sobre racismo

"É cada vez mais triste. Cada vez eu tenho menos vontade de jogar", lamentou Vini em entrevista coletiva prévia ao amistoso entre Brasil e Espanha desta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, organizado como uma reivindicação contra o racismo.

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira Vinícius Júnior disse entre lágrimas nesta segunda-feira (25) que sente "menos vontade" de jogar futebol quando é alvo de insultos racistas, mas afirmou ser "forte" para seguir na luta contra a discriminação.

O brasileiro é constantemente alvo de insultos em jogos do Campeonato Espanhol. O caso mais emblemático ocorreu na temporada passada, quando o Real Madrid enfrentou o Valencia no estádio Mestalla, onde torcedores do time da casa fizeram gestos racistas contra ele.

O jogador, que lembrou como seu próprio pai já sofreu com este preconceito ("entre ele e um branco, sempre vão escolher um branco"), reiterou que defende a causa "para que no futuro meu irmão de cinco anos não passe pelo que estou passando".

Além disso, ele questionou a postura da imprensa espanhola em relação aos ataques racistas que vem sofrendo.