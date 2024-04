Em tratamento de câncer, adolescente se torna campeão de karatê após sobreviver a uma parada cardíaca

Após sobreviver a uma parada cardíaca e ao tratamento de um câncer, Vilis Fortsmanis, de 14 anos, levou para casa uma medalha de ouro do Campeonato Escocês de karatê como faixa preta.

O caso aconteceu no último mês de fevereiro, pouco mais de um ano depois de o ser coração ter parado, e repercutiu na imprensa nesta semana. Da cidade de Inverness, o adolescente utiliza o esporte para manter sua saúde. As informações são do O GLOBO.