Homem desmaia dentro de poço, cinco tentam ajudar e todos morrem

Homem cai em poço na Argentina, outros homens vão ajudá-lo e todos morrem Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Tv Pública Argentina

Um homem, contratado para fazer manutenção de rotina na rede de esgotos, caiu no poço de bombeamento, na localidade de Blaquier, na Argentina — a cerca de 375 km de Buenos Aires. O caso aconteceu na última sexta-feira, 15. Outros cinco homens entraram para ajudá-lo a sair, mas todos acabaram morrendo. A causa ainda não foi esclarecida, mas as mortes podem ter sido provocadas por inalação de gases tóxicos. Outra hipótese levantada pela mídia local é choque elétrico. As informações são do jornal La Nación.