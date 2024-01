Veja como o THC pode auxiliar no tratamento de doenças

O THC pode auxiliar no tratamento de doenças (Imagem: Dmytro Tyshchenko | Shutterstock) - Portal EdiCase

A maconha, como é popularmente chamada a planta Cannabis sativa L., possui mais de 400 substâncias químicas, sendo que 60 delas se classificam na categoria de canabinoides, isto é, ativam os receptores canabinoides presentes no corpo humano. O THC (tetra-hidrocanabinol), por exemplo, é um dos principais componentes psicoativos presentes nessa planta, bem como o mais potente. Quando ele é inalado ou ingerido, se liga aos receptores endocanabinoides (CB1 e CB2) presentes no cérebro e no corpo e, com isso, desencadeia uma série de reações neuroquímicas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Benefícios do THC no tratamento de doenças Devido às propriedades terapêuticas, segundo o médico Dr. Vital Fernandes Araújo, pós-graduado em Medicina Ortomolecular e em Psiquiatria, essa substância da cannabis pode beneficiar pacientes com variadas doenças. “É importante ressaltar que o THC não é uma cura milagrosa para nenhuma doença. No entanto, pode ser um tratamento eficaz para uma variedade de condições médicas”, ressalta.

A seguir, ele lista como o THC pode auxiliar no tratamento de algumas doenças. Veja: Dor crônica: o THC é um analgésico eficaz e pode reduzir a dor sem causar os efeitos colaterais negativos de muitos analgésicos comuns, como os opioides.

o THC é um analgésico eficaz e pode reduzir a dor sem causar os efeitos colaterais negativos de muitos analgésicos comuns, como os opioides. Artrite reumatoide: a substância demonstra potencial para reduzir a inflamação e a dor nas articulações afetadas pela artrite.

a substância demonstra potencial para reduzir a inflamação e a dor nas articulações afetadas pela artrite. Epilepsia: pode ajudar a controlar as convulsões em pessoas com epilepsia refratária a outros tratamentos.

pode ajudar a controlar as convulsões em pessoas com epilepsia refratária a outros tratamentos. Ansiedade: pode ser eficaz no tratamento da ansiedade , tanto aguda quanto crônica.

pode ser eficaz no , tanto aguda quanto crônica. Depressão: o THC pode ajudar a melhorar os sintomas da depressão, como o humor, o sono e o apetite.

o THC pode ajudar a melhorar os sintomas da depressão, como o humor, e o apetite. Doença de Alzheimer: pode ajudar a retardar a progressão da doença e a melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

pode ajudar a retardar a progressão da doença e a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Doença de Parkinson: pode ajudar a reduzir os tremores, a rigidez e a dor nos pacientes.

pode ajudar a reduzir os tremores, a rigidez e a dor nos pacientes. Câncer: pode ajudar a reduzir os sintomas da doença, como a náusea, o vômito e a dor.

pode ajudar a reduzir os sintomas da doença, como a náusea, o vômito e a dor. Asma: pode ajudar a relaxar os músculos das vias aéreas e melhorar a respiração em pessoas com asma.

pode ajudar a relaxar os músculos das vias aéreas e melhorar a respiração em pessoas com asma. Doença inflamatória intestinal (DII): pode ajudar a reduzir a inflamação e a dor nos pacientes.

pode ajudar a reduzir a inflamação e a dor nos pacientes. Doenças cardíacas: pode ajudar a reduzir o colesterol, a pressão arterial e o risco de ataques cardíacos e derrames.

pode ajudar a reduzir o colesterol, a pressão arterial e o risco de ataques cardíacos e derrames. Esclerose múltipla: pode ajudar a limitar a progressão da doença e a controlar sintomas musculares e neurológicos. Além disso, conforme explica o médico, alguns estudos exploram o THC no tratamento da irritabilidade e da repetição de comportamentos associados ao transtorno do espectro autista. TCH e dependência química O uso desse tipo de substância pode causar dependência, especialmente com uso prolongado ou em doses elevadas. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde, em 2021 aproximadamente 19% da população americana com 12 anos ou mais usava maconha. Desse total, quase 6% dos adolescentes e adultos atendiam aos critérios para dependência de cannabis. “O THC tem potencial de causar dependência devido à capacidade de criar tolerância nos receptores e por fatores psicológicos. No entanto, a probabilidade de dependência é baixa. Estima-se que em torno de 10% de usuários de cannabis criam dependência. No entanto, o uso medicinal envolve outros canabinoides e outras vias de administração, o que provavelmente torna praticamente nula essa possibilidade”, enfatiza o psiquiatra Dr. Pietro Vanni, da Gravital, clínica canábica. Além disso, o Dr. Vital Fernandes Araújo acrescenta que, apesar dos riscos, esse transtorno gerado pelo uso desse canabinoide em específico tende a ser menos severo do que o gerado por opioides ou cocaína. “Mas seu potencial viciante existe e deve ser monitorado, especialmente em tratamentos medicinais prolongados”, ressalta. O THC pode ter efeitos colaterais como qualquer outro remédio (Imagem: Bukhta Yurii | Shutterstock)

Efeitos colaterais do uso de THC O uso medicinal do THC também pode gerar efeitos colaterais, assim como qualquer tipo de medicamento. Conforme o Dr. Pietro Vanni, o paciente pode apresentar: euforia e alterações no humor, problemas de memória de curto prazo, redução da coordenação motora, taquicardia, boca e olhos secos, aumento do apetite, sonolência ou insônia, tontura, aumento de ansiedade e paranoia. Todavia, o psiquiatra ressalta que esses efeitos da substância estão relacionados à dosagem. Por isso, o acompanhamento médico é fundamental durante a utilização desse canabinoide. Diferenças entre o uso medicinal e recreativo Há algumas diferenças entre o uso medicinal e recreativo do THC. Conforme o Dr. Vital Fernandes Araújo, são elas: