Mansões de US$ 16 milhões têm risco de queda em penhasco nos EUA

Localizadas em uma região nobre na Califórnia, as casas de alto valor estão situadas à beira de um penhasco que se aprofundou após uma tempestade

Vivendo literalmente no limite. Essa é a situação na qual moradores de algumas residências situadas em uma zona de luxo se encontram após fortes tempestades no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Imagens com toneladas de pedras e detritos deslizando para a praia logo abaixo das casas preocupam os habitantes.

Apesar da apreensão, o inspetor de construção da cidade e um engenheiro geotécnico, após verificarem a área e as residências vizinhas, relataram que não havia nenhuma ação adicional a ser tomada. Ainda assim, as autoridades recomendaram aos proprietários que contratem seus próprios consultores, apenas por segurança.

