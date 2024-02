Deslizamento de terra deixa nove pessoas presas em mina na Turquia

A terra que desmoronou pode conter cianeto usado para extrair ouro, alertou um sindicato de mineradores. "O resgate dos funcionários pode levar muito tempo, uma vez que a terra contém cianeto", advertiu Basaran Aksu, do sindicato Bagimsiz Maden Is.

"Uma operação de resgate com uma equipe de 400 pessoas está sendo realizada", informou Yerlikaya. "Trata-se de um deslizamento de um monte de terra formado pelo acúmulo de terra extraída da mina", explicou.

Nove pessoas estavam presas em uma mina de ouro na província de Erzincan, nordeste da Turquia, anunciou nesta terça-feira o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na rede de TV pública TRT Haber.

"No momento, não há possibilidade de fuga para o Eufrates", rio que atravessa a província de Erzincan, declarou o governador, Hamza Aydogdu. O Ministério do Meio Ambiente anunciou medidas "para evitar o derramamento de materiais no Eufrates".

O deslizamento ocorreu por volta das 14h locais, em Iliç, e equipes de resgate de cidades vizinhas foram enviadas ao local, informou a agência estatal de gestão de desastres, Afad.

"Vamos mobilizar todos os nossos recursos para descobrir as razões deste incidente", ressaltou a empresa responsável pela mina, Anagold.

Deslizamentos de terra e desmoronamentos de minas são relativamente frequentes em certas regiões da Turquia.

