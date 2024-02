Rei da Jordânia participa da entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza

O rei Abdullah II da Jordânia participou da entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, segundo imagens divulgadas pela televisão estatal, que o mostraram em uniforme militar a bordo de um avião Hércules C-130.

Em um vídeo de 56 segundos, o rei da Jordânia é visto com um grupo de soldados lançando uma caixa com ajuda humanitária e médica em 5 de fevereiro no hospital de campanha jordaniano, no norte da Faixa de Gaza, como parte de uma operação conjunta com os Países Baixos, indicou a rede Al Mamlaka.

Em meados de dezembro, a princesa Salma, filha do rei - que ocupa o posto de primeiro-tenente piloto da Força Aérea Real da Jordânia - participou no lançamento de suprimentos médicos essenciais para o hospital de campanha da Jordânia.