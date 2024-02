Homem pula em correnteza para salvar cachorro que havia sido arrastado por tempestade nos EUA

Apesar do esforço heroico do tutor, o animal conseguiu se salvar sozinho e ele precisou ser resgatado de helicóptero; Confira vídeo

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles enviou um helicóptero para o resgate do homem e montou uma operação de suporte com socorristas e pontos de apoio ao longo do percurso do rio.

O homem, que não foi identificado, pulou no córrego para tentar salvar seu animal de estimação, mas não conseguiu voltar para a margem por conta da correnteza. Moradores da região e pessoas que passavam pelo local viram o momento em que o tutou também pulou no rio e acionaram os bombeiros.

Fortes ventos atingiam a região no momento do resgate, o que dificultou o trabalho dos bombeiros. Ainda assim, mesmo com as condições adversas, o homem conseguiu ser resgatado por meio de uma corda presa na aeronave.

Durante a operação, o helicóptero de resgate precisou sobrevoar poucos metros acima do leito do rio para que um dos bombeiros pudesse pular da aeronave e então conseguir retirar o homem das águas turbulentas. Confira o momento do resgate:

Vídeo mostra resgate de homem que pulou em correnteza de rio para salvar cachorro

Homem pulou no rio para salvar seu cachorro, mas animal conseguiu nadar até a margem

Após o resgate, o homem foi direcionado para atendimento médico em uma unidade hospitalar da região. Detalhes do atual estado de saúde dele não foram divulgados.

Apesar do esforço heroico e da prova de amor incondicional, o homem não conseguiu salvar seu pet com as próprias mãos. O cachorro, apesar da forte correnteza, conseguiu nadar até a borda do rio e se salvar.