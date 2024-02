Mãe pode ser condenada por homicídio por presentear filho com arma

A Justiça dos Estados Unidos quer condenar os pais de um adolescente que matou quatro pessoas em uma escola. Os genitores foram os responsáveis por terem dado a arma de fogo ao jovem, que é menor de idade.

O caso aconteceu em 2021, mas os pais serão julgados este ano por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

O incidente aconteceu na cidade de Oxford Township, no estado do Michigan. No mesmo dia, os pais foram chamados na escola para falar sobre comportamentos violentos do filho.