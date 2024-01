Adolescente mata aluno e fere 5 pessoas em escola nos EUA

Um adolescente armado com uma pistola e uma escopeta matou nesta quinta-feira (4) um colega e feriu outras cinco pessoas, a maioria alunos, ao abrir fogo em uma escola de ensino médio no estado de Iowa, no norte dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

Identificado como Dylan Butler, o adolescente foi encontrado "com um ferimento autoinfligido", declarou em entrevista coletiva Mitch Mortvedt, subdiretor da Divisão de Investigação Criminal de Iowa.

Esta expressão costuma ser utilizada para indicar que alguém se suicidou, mas as autoridades não esclareceram se o atirador morreu, como afirmam diversos meios de comunicação americanos.