Marrocos condena homem a cinco anos de prisão por críticas à monarquia, diz advogado

A justiça marroquina condenou a cinco anos de prisão por ofensa à monarquia um homem que havia criticado nas redes sociais a normalização das relações diplomáticas do reino alauita com Israel, indicou seu advogado à AFP nesta quarta-feira (2).

Said Boukioud, de 48 anos, "foi sentenciado na segunda-feira a 5 anos de prisão por publicações no Facebook que denunciam a normalização com Israel de uma maneira que poderia ser interpretada como uma crítica ao rei" Mohamed VI, indicou o advogado, El Hassan Essouni, que entrou com um recurso para apelar da decisão.

A Constituição de Marrocos determina que a política externa do país do norte da África é uma prerrogativa real.

Marrocos e Israel normalizaram suas relações diplomáticas em 10 de dezembro de 2022 no âmbito de um acordo tripartite com Washington.

A decisão do tribunal de primeira instância de Casablanca "é dura e incompreensível", afirmou o advogado, argumentando que seu cliente havia manifestado seu rechaço à normalização das relações, mas sem nenhuma intenção de ofender o soberano.

Os fatos julgados remontam ao final de 2020, quando Boukioud morava no Catar. O acusado apagou as publicações e encerrou sua conta ao saber do processo aberto contra ele, explicou o advogado.