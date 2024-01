‘Múmias Extraterrestres’ feitas com ossos de animais são descobertas no Peru

Investigação feita com "múmias extraterrestres" encontradas em aeroporto no Peru descobriram que objetos se trataram de bonecos de ossos de cachorro

Uma investigação forense realizada no Peru considerou uma fraude a suposta origem extraterrestre das múmias de Nazca que foram exibidas no Congresso do México por iniciativa de um deputado governista, anunciou o Ministério Público nesta sexta-feira (12).

"A conclusão disso em termos simples: é uma fraude. Não são extraterrestres, não são uma nova espécie", disse em coletiva de imprensa o arqueólogo Flavio Estrada, do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses.

Descoberta de fraude

Na realidade, eram bonecos montados com ossos de animais unidos com cola, explicou o funcionário do MP, ao apresentar as conclusões da investigação de três meses.