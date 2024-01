Tradição japonesa usa crianças para competir em festival do "sumô do choro"

"Sumô do choro", conheça a competição que usa bebês chorando no Japão

Para algumas pessoas, fazer um bebê indefeso chorar pode parecer uma atitude terrível, no entanto, para pais japoneses ver a criança chorando é sinal de um crescimento com saúde. O “Crying baby Sumo” (Choro de Bebê Sumô) é amplamente difundido na nação e acontece em todos os templos do país.

O que é o 'Crying baby Sum'



O ritual anual japonês, "Crying baby Sumo", é uma tradição japonesa que consiste em colocar bebês para se enfrentarem em uma competição de choro. As crianças que são acompanhadas por lutadores de sumô, ficam cara a cara, cada uma acompanhada por um lutador de sumô que a segura de frente ao seu oponente. Desse modo, os lutadores iniciam uma série de provocações na intenção de ver o bebê rival cair no choro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a competição, é normal que os lutadores provoquem os bebês rivais com máscaras assustadoras, barulhos e caretas. O torneio acontece em todos os templos do país. Em algumas regiões, o vencedor é o último que conseguir segurar o choro, mas em alguns locais o primeiro que se debulhar em lágrimas é o vitorioso.