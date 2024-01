Família brasileira é resgatada de naufrágio na Colômbia

Crédito: Força Naval do Caribe/ Divulgação

A Guarda Costeira da Marinha da Colômbia resgatou nesse sábado, 23, cinco brasileiros, todos de uma mesma família, em situação de emergência no mar do Caribe. A família, formada por um casal e seus três filhos, que não tiveram os nome divulgados, tinha partido do Panamá e estava em um bote salva-vidas após o veleiro em que estavam apresentar entrada de água e afundar.

O resgate dos brasileiros foi realizado, conforme o portal G1, mais de nove horas após o grupo ficar à deriva. Eles conseguiram, antes de abandonar o veleiro, relatar a emergência, que aconteceu a aproximadamente 20 quilômetros da costa colombiana, no Golfo do Morrosquillo.

De acordo com o jornal colombiano El Espectador, a partir de relatório da Marinha, a unidades de salvamento receberam o chamado de emergência da tripulação do veleiro "Austros", informando sobre a entrada de água na embarcação em decorrência das difíceis condições meteorológicas marítimas da região.