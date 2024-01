Quatro migrantes morrem em naufrágio em Aruba

As autoridades de Aruba encontraram quatro corpos não identificados após o possível naufrágio de uma embarcação com migrantes, que ainda está sendo investigado, informou um porta-voz da polícia nesta terça-feira (12).

A guarda-costeira informou na segunda-feira que duas pessoas tinham chegado a Vader Piet, no norte da ilha, em uma pequena embarcação para pedir ajuda, depois que "seu barco com um grupo de migrantes irregulares havia virado no mar", segundo um comunicado.

"O caso ainda está em curso", acrescenta o texto.

Em um primeiro momento, as autoridades tinham encontrado três corpos sem vida. Durante a manhã de hoje, acharam restos de outro.

Aruba é um destino atrativo para muitos venezuelanos, sobretudo habitantes de Falcón, que fica a cerca de 90 quilômetros da ilha.

Nos últimos meses, diversas embarcações com migrantes chegaram a Aruba, que exige visto para venezuelanos desde 2020. Estima-se que cerca 17.000 nacionais da Venezuela vivem na ilha, segundo a ONU.

Esses venezuelanos são parte dos cerca de 7 milhões que deixaram o país para fugir da crise.