Temporal arrasta avião e mata 13 em competição de skate na Argentina

A tempestade que atingiu a Argentina no fim de semana provocou 13 mortos na cidade portuária de Bahía Blanca, no sul da Província de Buenos Aires. Com os fortes ventos, que atingiram cerca de 150 quilômetros por hora, vários voos foram cancelados e um avião foi arrastado.

As vítimas foram surpreendidas pela tempestade durante uma competição de skate em um clube quando o telhado desabou. "Com grande pesar, 13 mortes foram confirmadas até o momento. Pedimos à comunidade que tome extremo cuidado e não circule nas vias públicas", escreveu Federico Susbielles, prefeito da cidade, em sua conta no X (antigo Twitter). Outras 14 pessoas ficaram ferida e equipes de resgate vasculhavam os escombros para avaliar a extensão da tragédia.

O presidente argentino, Javier Milei, disse que lamentava profundamente as mortes e orientou que as pessoas em áreas de risco permaneçam em casa. O governo afirma que monitora a situação e trabalha junto com as autoridades locais para prestar assistência às vítimas e conter os estragos causados pela tempestade.