Erupção na Islândia: entenda atividade de vulcão em Reykjanes

A potência da erupção atual diminuiu com o tempo, assim como sua sismicidade e a deformação, de acordo com o Gabinete de Meteorologia da Islândia (IMO). Nos últimos registros de vigilância, a atividade está agora limitada a três crateras (cinco anteriormente).

O vulcão Fagradalsfjall permaneceu inativo por 800 anos até o registro de uma fissura eruptiva em 2021. A nova erupção é a quarta na Península de Reykjanes em três anos, com efeitos localizados no espaço da atividade.

Um vulcão na península de Reykjanes entrou em erupção na noite de segunda-feira, 18, após a Islândia declarar estado de emergência . O país também ordenou a evacuação da população local na cidade de Grindavik, localizada no sudoeste, uma das mais ameaçadas.

“Esperamos agora para ver o que as forças da natureza nos reservam. Estamos preparados e permanecemos vigilantes”, destacou o presidente da Islândia, Guðni Th. Jóhannesson, em publicação nas redes sociais.

Da mesma forma que erupções anteriores na área de Reykjanes, as viagens não serão impactadas: todos os aeroportos do país estão funcionando normalmente e os voos para a Islândia operam dentro do cronograma.

Erupção na Islândia: atividade vulcânica em 2010 já fechou os céus

Em 2010, a Islândia foi atingida pela erupção do vulcão Eyjafjallajökull. Apesar de atividade relativamente pequena, os seus impactos foram notados em viagens aéreas na Europa por quase um mês.

De acordo com o National Center for Atmospheric Science, o acontecimento foi considerado um dos mais memoráveis do século XXI.

“A interação entre o magma andesítico e o gelo glacial de 250 metros de espessura no topo do vulcão produziu cinzas finas que os ventos do norte sopraram sobre o Oceano Atlântico Norte e a Europa”, explica o portal turístico Visit Iceland.