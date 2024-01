Torre de quase mil anos está cada vez mais torta e corre risco de desabar, na Itália

Segundo a agência ANSA News, o prefeito de Bolonha, Matteo Lepore, explicou em uma coletiva de imprensa que possivelmente serão necessários 20 milhões de euros para a restauração. A Garisenda divide espaço com outra torre monumental, a Asinelli, que tem 97 metros de altura, mais que o dobro de Garisenda.

As autoridades locais têm adotado medidas de segurança para evitar possíveis acidentes envolvendo a população da cidade. Uma barreira de cinco metros de altura vem sendo construída para evitar danos a outros prédios ou para moradores. A proteção deve ficar pronta em 2024, mas a praça e a torre ficarão fechadas até a finalização do processo de restauração.

A cidade de Bolonha, na Itália , vive um contratempo envolvendo a torre medieval de 48 metros de altura , Garisenda. A torre, que é um dos símbolos e pontos turísticos de Bolonha, vem sofrendo com a deterioração do tempo. A estrutura está ficando cada vez mais inclinada e com isso corre o risco de desabar .

A torre que data de 1109, época medieval, já tem quase mil anos de existência e a sua construção media 60 metros originalmente. No entanto, com os processos de afundamento do solo, a torre teve seu tamanho reduzido em 12 metros.



As torres são monitoradas com mais cautela desde 2018 quando um comitê científico foi criado para avaliar a evolução da deterioração dos símbolos históricos.



Outra 'Torre de Pisa'?

Garisenda também chama atenção pela semelhança com a Torre de Pisa, um dos principais cartões postais da Itália. Com a inclinação de ambas, comparações começaram a surgir com o fato de Garisenda estar cada vez mais torta. A Torre de Pisa já chegou a possuir mais de 5 graus de inclinação. Garisenda atualmente possui 4 graus.