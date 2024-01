Médicos removem mais de 300 pedras do rim de mulher que disse não beber água há anos

Uma jovem de 20 anos identificada como Xiao Yu teve de se submeter a um procedimento médico para realizar a remoção de mais de 300 pedras acumuladas em seu rim direito. Segundo o jornal local ET Today, Xiao deu entrada no Chi Mei Hospital, na cidade de Tainan, na sexta-feira, 8, alegando febre e dores na região da cintura.



A mulher foi submetida a uma radiografia que revelou inchaço em seu rim direito além da presença de centenas de pedras alojadas no órgão. Os médicos prescreveram antibióticos e realizaram uma pequena intervenção para remover as pedras. Mais de 300 pedras foram retiradas com medidas entre 0,5 até 2 centímetros de diâmetro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mulher com mais de 300 pedras no rim direito não bebia água há anos

O cirurgião-chefe Lin Caiyang classificou as pedras como semelhantes a pequenos pães cozidos no vapor. Quando questionada sobre hábitos alimentares, que poderiam acarretar formação de cálculos renais, a jovem alegou não beber água há anos, substituindo o líquido por chás, sucos e bebidas alcoólicas.