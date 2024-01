Espetáculo de luzes! Concurso elege as melhores fotos da aurora boreal em 2023

"Island of Aurora" Crédito: Kat Lawman/ capturetheatlas

A aurora boreal Fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre é famosa pelo espetáculo encantador de luzes e cores no céu polar. O fenômeno, que já inspirou lendas, também é o tema do concurso de fotografia anual "Fotógrafo das Luzes do Norte". Em 2023, na sua sexta edição, o certame elegeu 25 fotos como as melhores do ano, confira abaixo. Os registros foram feitos ao redor do mundo, em países como Estados Unidos, Noruega, Nova Zelândia, Itália, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Rússia, Canadá, Finlândia e Islândia. As imagens impressionam qualquer pessoa pela beleza e pelas cores das luzes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O resultado do concurso foi divulgado no dia 5 de novembro. Confira:

"Green Snakes" Crédito: Filip Hrebenda/ capturetheatlas "Northern Lights in Nova Scotia" Crédito: Kristine Rose/ capturetheatlas "Fleeting Moments on Ice" Crédito: MaryBeth Kiczenski/ capturetheatlas "March Michigan Nights" Crédito: Justin Miller/ capturetheatlas "Beauty of the North" Crédito: Elena Ermolina/ capturetheatlas "Gatklettur Northen Lights" Crédito: Stefano Pellegrini/ capturetheatlas "Aurora Explosion" Crédito: Jason Perry/ capturetheatlas "The Red Flame" Crédito: Laura Oppelt/ capturetheatlas "The Platform" Crédito: Virgil Reglioni/ capturetheatlas "Goleuadau’r Gogledd" Crédito: Mathew Browne/ capturetheatlas "Bakers Oven Aurora Australis" Crédito: Josh Beames/ capturetheatlas "Island of Aurora" Crédito: Kat Lawman/ capturetheatlas "Lady in Pink" Crédito: Kenneth LeRose/ capturetheatlas "Waning Sun" Crédito: Alex Wides/ capturetheatlas "Lost Who I Want To Be" Crédito: Jordan McInally/ capturetheatlas "The Arctic Dance" Crédito: Vincent Beudez/ capturetheatlas "Storm Over Sukakpak" Crédito: Nickolas Warner/ capturetheatlas "Infinity" Crédito: Giulio Cobianchi/ capturetheatlas "Red Alert" Crédito: William Preite/ capturetheatlas Concurso internacional elege as melhores fotos da aurora boreal do ano O concurso é organizado pelo blog especializado em fotografia, Capture The Atlas. Na edição deste ano, pela primeira vez, foi possível observar fotos das famosas luzes registradas em outras regiões do planeta além do céu polar. Um exemplo da novidade é o clique inédito feito pelo fotógrafo William Preite, que registrou a aurora boreal entre uma passagem aberta na cadeia de montanhas Dolamitas, no norte da Itália. Confira: "Infinity" Crédito: Giulio Cobianchi/ capturetheatlas "Eu estava no lugar certo na hora certa [...], nunca pensei que presenciaria um espetáculo tão raro", disse William, para a Capture The Atlas.

A foto rara foi possível devido à aproximação do pico da atividade solar que deve atingir seu máximo em 2024.