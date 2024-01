Tomate perdido em estação espacial é encontrado após oito meses perdido

Após quase oito meses, o astronauta estadunidense Frank Rubio recebeu a notícia de que um dos primeiros tomates cultivados no espaço foi encontrado. De acordo com o portal CNN, Rubio plantou a fruta em uma estação espacial, mas o alimento acabou se perdendo. A teoria mais provável, é que o astronauta esqueceu de a prender em algum lugar e ela acabou flutuando para longe.

“Eu o coloquei em um saquinho, e um dos meus colegas de tripulação estava fazendo um evento público com algumas crianças da escola, e eu pensei que seria legal mostrar para [elas]. ‘Ei pessoal, este é o primeiro tomate colhido no espaço'”, disse Rubio em uma coletiva de imprensa em outubro. “Eu estava bastante confiante de que o prendi com Velcro onde deveria prender, [mas] depois voltei e ele tinha sumido.”