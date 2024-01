Avião fica preso na pista do Aeroporto de Congonhas, em SP, após asfalto ceder

Uma parte do asfalto do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, cedeu na tarde desta sexta-feira, 8. O incidente ocorreu em uma das pistas de taxiamento do aeroporto, quando um avião da Gol fazia manobras prestes a decolar.



Em nota, a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, afirmou que "uma das pistas de taxiamento do aeroporto de Congonhas sofreu uma desagregação do pavimento, impedindo a movimentação de uma aeronave".

De acordo com o Estadão, a tripulação que estava no voo teve que sair da aeronave que seguia para Vitória, no Espírito Santo.

"A equipe do aeroporto foi acionada para realizar o desembarque, em segurança, dos passageiros, que iriam embarcar em outra aeronave da companhia”, diz nota da Aena.