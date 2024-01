Música de Taylor Swift é ideal para realizar ressuscitação cardiopulmonar, diz associação

Pesquisadores da Associação Americana do Coração (AHA) afirmam que as músicas da cantora Taylor Swift podem ajudar a salvar vidas.

De acordo com os especialistas, a música "You're Losing Me (From the Vault)" é ideal para realizar uma ressuscitação cardiopulmonar (RCP) por ter 103 batimentos por minuto (bpm), considerado o ritmo certo para reiniciar o coração com compressões torácicas.

Os pesquisadores aconselharam as pessoas que atendessem alguém que precisasse de reanimação cardiorrespiratória a chamar uma ambulância e “empurrar com força e rapidez no centro do peito”, no ritmo da música. Segundo eles, “a letra pode ser comovente, mas a batida pode salvar o coração”.