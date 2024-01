Socialite faz casamento milionário, viraliza e marido é preso; entenda

O “casamento do século”, que aconteceu no Château de Villette, na Ópera de Paris, custou aproximadamente R$ 290 milhões , teve decorações luxuosas como um borboletário de R$ 62,1 mil e uma estatueta de lince de R$ 14 mil. A noiva, que é herdeira de uma magnata de concessionárias de automóveis, não era uma influenciadora digital famosa até o seu casamento.

Festas de Casamento luxuosas são o desejo de muitos casais. Em novembro deste ano, a celebração do matrimônio de Madelaine Brockway, 26 anos, e Jacob LaGrone , 29, tomou conta das redes sociais pela grandiosidade do evento. No entanto, a repercussão acabou sendo negativa para o noivo, que foi preso .

Noivo que fez casamento milionário pode sofrer prisão perpétua

A grande atenção que o casal ganhou, no entanto, foi negativa para o noivo, que enfrentava problemas jurídicos. Jornais internacionais, como o Washington Post, denunciaram que Jacob foi indiciado por atirar em policiais, o que causa uma pena de cinco anos a prisão perpétua.

Além disso, a polícia do Texas também relata que, no dia 14 de março, recebeu várias denúncias de perturbação em um endereço residencial na cidade de Westworth Village, no Texas. Ao chegarem ao local, três agentes foram alvejados e Jacob, o noivo, foi acusado de lesão corporal grave contra um funcionário público. No Texas, a pena do crime também varia de cinco anos a prisão perpétua.



A acusação do crime é de que Jacob teria ameaçado conscientemente e intencionalmente com lesões corporais iminentes os agentes de segurança. Ele, segundo informações obtidas pelo periódico, "utilizou ou exibiu uma arma mortal durante a prática do ataque, nomeadamente, uma arma de fogo".

Segundo a Washington Post, LaGrone foi preso após o ocorrido e liberado ao pagar uma fiança de R$ 100 mil aproximadamente. De acordo com a promotoria, ela ofereceu um acordo onde ele deveria cumprir 25 anos de prisão, mas ele não aceitou.

Confira vídeos do casamento milionário: