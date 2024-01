Jornalista da BBC se desculpa após mostrar dedo do meio em noticiário ao vivo

Maryam Moshiri mostrou o dedo do meio no início do programa Crédito: Reprodução/BBC News

A jornalista Maryam Moshiri passou por um momento constrangedor ao ser flagrada mostrando o dedo do meio segundos antes da abertura do boletim de notícias no telejornal da emissora britânica BBC. O caso ocorreu na quarta-feira, 6, e no dia seguinte começou a viralizar nas redes sociais. O momento, transmito ao vivo sem querer, ocorreu nos poucos segundos entre o fim da contagem regressiva para o começo do jornal. Mesmo que o ato tenha durado pouquíssimo tempo, foi o suficiente para que o gesto fosse televisionado. Veja o vídeo: Vídeo: Jornalista mostra o dedo do meio em abertura de noticiário da BBC WATCH: BBC News opens with anchor Maryam Moshiri giving the middle finger pic.twitter.com/UHJZik12I5