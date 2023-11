Repórter desabafa sobre guerra em Gaza e emociona âncora de telejornal; veja vídeo

O repórter Salman Al-Bashir, da TV da Autoridade Palestina, desabafou sobre os ataques sofridos pela população de Gaza ao comentar sobre a morte do colega jornalista Mohammed Abu Hatab. Conforme o repórter falava, a âncora do jornal não se conteve e chorou enquanto o programa estava no ar.

“Não aguentamos mais, estamos exaustos. Somos vítimas. Somos mortos um após o outro. E *ninguém se preocupa com a magnitude da catástrofe ou com o crime que sofremos em Gaza*”, desabafou al-Bashir, ao vivo.

Ainda, Salman al-Bashir acrescentou que acredita que “vamos todos morrer aqui, é só uma questão de tempo”.