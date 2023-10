Mulheres da Islândia fazem greve por igualdade salarial e de cargos

Mesmo que o país ocupe a posição mais alta no mundo em relação à igualdade de gênero, mulheres fizeram greve esta semana chamar atenção para a causa

Mulheres da Islândia fizeram greve pela igualdade de salários e na carga de trabalho na última terça-feira, 24. O ato chamou atenção para as desigualdades remanescentes no país, mesmo que ele ocupe a posição mais alta no mundo em relação à igualdade de gênero.

Até a primeira-ministra da Islândia, Katrin Jakobsdottir, se juntou a outras mulheres no país e não convocou reuniões em seu gabinete e incentivou as colegas de trabalho a aderirem à greve.

O protesto consistiu em fazer com que as mulheres parassem de trabalhar por um dia inteiro, para destacar dificuldades como a diferença salarial entre os gêneros, a carga desigual de trabalho doméstico não remunerado e a violência que ainda afeta desproporcionalmente as mulheres.