Mulher vence processo para expulsar filhos de 40 e 42 anos de casa, na Itália

Uma mulher conseguiu, na Justiça, uma ordem de despejo para expulsar os dois filhos de casa, na Itália. Os homens têm 40 anos e 42 anos e possuem seus próprios empregos. A mãe alega que eles não queriam participar das tarefas domésticas. As informações são do jornal britânico The Guardian, divulgadas nessa quinta-feira, 26.

A mulher estava irritada de ter que sustentar os filhos e de tentar convencê-los a ter mais autonomia e buscar uma vida fora de casa. O caso aconteceu na cidade de Pavia, no norte da Itália.

