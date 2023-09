Jovens chineses buscam novos modos de vida longe do estresse ocupacional

"Agora não tenho pressão", diz He Yun, uma ilustradora de 28 anos que se mudou para Jingdezhen, no leste da China, em busca de uma vida mais tranquila e com um sentido diferente, longe do estresse do dia a dia de trabalho nas grandes cidades.

Assim como ela, muitos outros jovens chineses, desempregados ou cansados de uma vida dedicada exclusivamente ao trabalho, vão a Jingdezhen, capital mundial da cerâmica, para aprender esta arte milenar.

A região com 1,6 milhão de habitantes se tornou atrativa pelos seus aluguéis baratos, um ritmo de vida mais lento e a proximidade com a natureza.