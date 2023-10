Pan 2023: Rebeca Andrade conquista medalha de prata na ginástica por equipes

Ouro ficou com a equipe dos Estados Unidos

O primeiro dos ouros que Rebeca Andrade sonhava conquistar na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 lhe escapou com a vitória dos Estados Unidos na competição por equipes feminina, neste domingo, 22.

Liderados por Jordan Chiles, as americanas conquistaram a medalha de ouro na prova com 165.196 pontos.

As brasileiras ficaram com a prata marcando 161.564 pontos. O Canadá, por sua vez, conquistou o bronze, com 154.230.