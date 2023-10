Hamas diz ter libertado duas reféns americanas detidas em Gaza

Uma foto tirada da cidade de Sderot, no sul de Israel, em 20 de outubro de 2023, mostra edifícios danificados no norte da Faixa de Gaza após um ataque israelense, em meio às batalhas em curso entre Israel e o grupo palestino Hamas Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

O grupo islamita palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, afirmou, nesta sexta-feira, 20, que seu braço armado libertou duas reféns dos Estados Unidos, das quase 200 pessoas que foram sequestradas na ofensiva sem precedentes ao território israelense, lançada pelos milicianos em 7 de outubro. Um porta-voz do braço militar do Hamas indicou, em comunicado publicado no Telegram, que uma mulher americana e a sua filha foram libertadas "por motivos humanitários, após mediação do Catar". O movimento, que controla este território palestino desde 2007, não deu detalhes sobre como ou quando as reféns foram libertadas.

Desde o ataque lançado há quase duas semanas pelos milicianos do Hamas contra o território israelense - o pior sofrido por Israel desde sua criação, em 1948 - entre 100 e 200 pessoas, aproximadamente, foram reportadas como desaparecidas, segundo o Exército. Mais de 1.400 pessoas morreram na ofensiva dos combatentes do Hamas, a maioria civis que foram baleados, queimados vivos ou mutilados no primeiro dia do ataque, segundo as autoridades israelenses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu "aniquilar" o Hamas após o ataque.