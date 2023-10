Lula chama ataques do Hamas de 'loucura e terrorismo', e reação de Israel de 'insana'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, classificou nesta sexta-feira, 20, os ataques do Hamas como "loucura e terrorismo", e disse que a reação de Israel é "insana" no conflito no Oriente Médio. Ele deu as declarações em cerimônia de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família.

Lula segue se recuperando da cirurgia que fez no quadril para corrigir uma artrose, e participou da solenidade por videoconferência de dentro do Palácio da Alvorada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente do Brasil dizia que o Bolsa Família protege crianças brasileiras da fome, e usou o assunto como gancho para falar sobre a guerra no Oriente Médio.