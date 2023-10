Celeste Fishbein, filha de brasileira sequestrada pelo Hamas, é encontrada morta

Celeste Fishbein, de 18 anos, foi encontrada morta pelo exército de Israel. A jovem é filha e neta de judeus brasileiros. Ela estava desaparecida desde o dia 7 de outubro, quando foi sequestrada pelo Hamas. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 17, pelo tio da adolescente.

De acordo com Mario Fishbein, o tio, representantes do exército israelense foram até a casa da família para passar a informação. Eles, no entanto, não passaram detalhes de como, quando e onde o corpo foi encontrado. As circunstâncias da morte também não foram informadas.