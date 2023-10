Israel mata quatro homens armados que queriam entrar no país a partir do Líbano

Os soldados "detectaram um esquadrão terrorista que tentava infiltrar-se através da barreira segurança com o Líbano e colocar um artefato explosivo", afirma o comunicado.

O Exército de Israel matou quatro homens armados que tentavam entrar no país a partir do Líbano, informa um comunicado militar.

Do lado israelense, morreram pelo menos duas pessoas.

Desde o início da guerra provocada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, os confrontos na fronteira israelense-libanesa deixaram pelo menos 10 mortos do lado libanês, a maioria combatentes, além de um jornalista da agência de notícias Reuters e outros dois civis.

O Exército informou durante a madrugada que bombardeou posições do Hezbollah no território libanês.

A ONG Human Rights Watch acusou na semana passada Israel de utilizar este tipo de bomba contra os integrantes do Hamas em Gaza e no sul do Líbano.

O Exército israelense nega as acusações.