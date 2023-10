Israel X Hamas: Brasileiros mostram situação em Gaza à espera de resgate

Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza aguardando o resgate relatam as situações precárias no meio do conflito. Desde a falta de produtos essenciais até a fragilidade das estruturas que deveriam servir para proteção deixam a situação cada vez mais difícil.

Brasileira mostra escassez de água e comida em Gaza

Shahed Al Banna, estudante brasileira que está em Gaza, mostra a escassez de água e comida na região. Ela relata que estão com falta de água e luz e que cerca de 15 pessoas estão na mesma casa que ela, segundo vídeo divulgado pela Globonews.