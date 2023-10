Alemã sequestrada pelo Hamas está viva em hospital, dizem fontes palestinas

Viralizou no final de semana um vídeo mostrando uma mulher seminua e gravemente ferida na caçamba de uma caminhonete de membros do Hamas em Israel. Veículos informaram que a mulher era Shani Nicole Louk, uma tatuadora alemã de 30 anos, que estava no "Festival pela Paz" — o qual foi invadido por combatentes do Hamas.

Família confirma morte de brasileira vítima de ataque do Hamas

Shani Louk estava acompanhada de seu namorado, o mexicano Orión Hernández Radoux (que continua desaparecido), e amigos. A mãe da jovem, Ricarda Louk, confirmou que recebeu uma ligação de sua filha durante os ataques.