Guerra Israel x Gaza: pai de Alok está abrigado em bunker

Após o susto com o ataque do Hamas a Israel quando se apresentava em festival de música, o DJ Juarez Petrillo, pai de Alok, está bem e seguro em um bunker, em Israel. A informação é do próprio filho, em um texto compartilhado na rede social X, neste domingo, 8.

Petrillo, também conhecido como Swarup, estava no país para uma apresentação do festival Universo Paralello. O show foi cancelado após bombardeios do Hamas, liderança política e religiosa de Gaza, na Palestina, contra Israel.

O pai de Alok, que também é conhecido como Swarup, segue no país esperando um direcionamento para retornar para o Brasil. O DJ, uma referência nacional do psy trance, tinha um voo marcado para esta manhã de domingo. No entanto, o retorno foi cancelado, segundo Alok.